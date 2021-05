Hinter den Kulissen von Walch's Schualhus

Jedes Jahr im Frühling bringt Falstaff die Hitliste der besten Restaurants und Hotels in Österreich heraus. Mit 98 Falstaff-Punkten konnte die "Rote Wand Chef's Table im Schualhus" in Lech die Auszeichnung als bestes Restaurant verteidigen - ein Blick hinter die Kulissen.

Als Gastronomen des Jahres wurde heuer vom Herausgeber und Chefredakteur, Wolfgang Rosam, der Lecher Wirt Joschi Walch (Rote Wand) ausgezeichet. "Er ist immer ein großer Ermöglicher, ein Brückenbauer auch über ideologische Grenzen hinweg. Zudem ist Walch auch ein durch und durch sozialer Mensch, der in dieser Krise nicht nur alle Mitarbeiter behalten, sondern viele sogar in seinem aktuell stillgelegten Betrieb wohnen ließ", hieß es in der Begründung der Jury, die aus den 20.000 Mitgliedern des Falstaff Gourmet Clubs besteht. Auch Rosam selbst ist voll des Lobes für Walch und freut sich schon auf den nächsten Besuch in Walchs "Schualhus", wie er kürzlich in "Vorarlberg LIVE" erzählte. Der Gastro-Papst lobt neben der Küche vor allem die Gastlichkeit in Walchs Betrieb.