Das Erfolgsrezept des "Gastronom des Jahres"

Joschi Walch, Betreiber der "Roten Wand" in Lech und Falstaff-"Gastronom des Jahres" hat bei "Vorarlberg LIVE" über die Auszeichnung, Konkurrenz im Ort und seine Pläne für die nächsten Jahre gesprochen.

Neben neuen Ideen, die der erfolgreiche Gastronom in den nächsten Jahren noch umsetzen möchte, betonte Joschi Walch auch wie wichtig Tradition für sein Haus ist. Tradition muss gepflegt werden, in der "Roten Wand" in Form des Fondues, das bereits seine Eltern ihren Gästen serviert haben, so Walch.