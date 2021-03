Rote Wand: 7 Gault Millau-Hauben per Post

Die 4-Hauben-Spezialitäten von Gourmetkoch Max Natmessnig gibt es nun, kombiniert mit 3-Hauben-Gerichten aus Florian Armbrusters "Rote Wand Stuben", per Spezialzusendung auch für zuhause.

Der "Rote Wand Chef's Table" im historischen Schualhus am Arlberg, mit dem Max Natmessnig in der internationalen Gourmetszene für Furore sorgt, gilt als eines der spektakulärsten Restaurants der Alpen. Nun gibt es seine 4-Hauben-Spezialitäten, kombiniert mit 3-Hauben-Gerichten aus Florian Armbrusters nicht minder legendären "Rote Wand Stuben", per Spezialzusendung auch für zuhause.

Ostermenü per Spezialzusendung auch für zuhause. (Bild: West Werbeagentur)

Nur noch zuhause aufwärmen

Perfekt vorbereitet vom 7-Hauben-Küchenduo, speziell versendet jeweils am Freitag nach Österreich, Deutschland, die Beneluxstaaten und Südtirol und zuhause nur noch anzurichten bzw. aufzuwärmen. Auch ein vegetarisches Menü ist auf Anfrage möglich, lässt das Restaurant verlauten.

Hoteleröffnung ab 12. Mai

"Zeit für neuen Genuss" ist die Devise beim Gourmet-Frühling, den man sich ab 12. Mai bis 25. Juni im Genießerhotel Walchs Rote Wand in Zug bei Lech am Arlberg buchstäblich auf der Zunge zergehen lassen kann… mit serviertem Frühstück, Gourmet-Menüs und dem berühmten Degustationsdinner am Rote Wand Chef’s Table im Schualhus. Zum Entspannen stehen der vielseitige Wellnessbereich mit Innenpool, dem ganzjährig beheizten Außenpool, diversen Saunen, Lady-Spa sowie Fitnessbereich bereit.

Gourmet-Frühling in der Roten Wand am Arlberg ab 12. Mai. (Bild: West Werbeagentur)

Damit all dies unbeschwert möglich ist, sind alle Präventionsmaßnahmen der Initiative "Sichere Gastfreundschaft" ebenso selbstverständlich wie spezielle Stornobedingungen, so das Genießerhotel am Arlberg.