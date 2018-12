Herald A.M.A. Janssen bei den FuckUp Nights Vorarlberg

Make failing great again! Unter diesem Motto wird am 12. Dezember wieder offen übers Scheitern gesprochen.

Herald A.M.A. Janssen – Geschäftsführer einer international tätigen Holding-Gruppe, die in nachhaltige Forstwirtschaft in Afrika und Südamerika investiert – ist einer davon.

Er hatte alles verloren, nur seinen Glauben nicht

Nach seiner Zeit bei der Marine, startete Herald seine Karriere im Immobilienverwaltungs-Unternehmen seines Vaters, bei dem er den Umsatz mit verschiedenen Projekten vervielfachte und den Erfolg in den Niederlanden weiter ausbaute. Ende der 80er-Jahre zog es ihn nach Belgien, wo sein globales Abenteuer begann: Von Immobilien- und Finanzgeschäften in Venezuela, über Investment Banking in den USA bis nach Liechtenstein, wo er sich 1996 im Bereich Finanz und Versicherung niederließ. Anfang der 2000er-Jahre machte er dann den größten Versicherungsdeal in der Geschichte Deutschlands und den größten Deal seines Lebens, der ihn um 32 Millionen DM reicher machte. Doch dann kam alles anders …