Maximilian Schneider-Ludorff bei den FuckUp Nights Vorarlberg

Make failing great again! Unter diesem Motto wird am 12. Dezember wieder offen übers Scheitern gesprochen.

Denn bereits zum dritten Mal gehört die Spielbodenbühne den Mutigen, die von ihren Misserfolgen berichten – und dem, was sie daraus gelernt haben.

2012 in Mexiko ins Leben gerufen, finden die FuckUp Nights mittlerweile in über 300 Städten weltweit statt – 2016 haben sie ihren Weg ins Ländle gefunden.

Seid in diesem Jahr mit dabei, wenn vier interessante Persönlichkeiten von ihren in den Sand gesetzten Projekten erzählen und nehmt die Learnings daraus für euch und eure Ideen mit nach Hause. Lehrreiche Storys liefern neben Maximilian Schneider-Ludorff, Ski-Legende und Unternehmer Marc Girardelli, der Geschäftsführer von HIGH 5 – Chris Alge und CEO & Board Member of NRD|Natural Resources Development S.A. Herald A.M.A. Janssen, LL.M.