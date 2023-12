Häftling entkommt in Socken: Anhaltende Fluchtserie sorgt für Unruhe

In einer weiteren Justizpanne in Niederösterreich gelang es einem 32-jährigen Häftling, aus dem Spital St. Pölten zu fliehen und einen Pfleger zu verletzen, bevor er gefasst wurde. Der Vorfall sorgt für Aufsehen und Kritik.

Am Abend des 1. Oktober unternahm ein 32-jähriger Häftling aus dem Krankenhaus St. Pölten einen dramatischen Fluchtversuch, berichtet "Heute.at". Trotz Verletzung am Oberschenkel und unter Beobachtung gelang es ihm, die Wachsamkeit der Beamten zu umgehen, indem er auf die Toilette ging und plötzlich in Socken davonrannte. Er wurde später in der Nähe des Spitals mit gezogener Waffe gestoppt und überwältigt.