Das sind die gefährlichsten Städte Europas

Diese Städte sollte man 2023 meiden: Die Datenbank Numbeo hat ein Ranking der gefährlichsten Städte in Europa veröffentlicht – an der Spitze befindet sich eine englische Stadt.

Im Ranking vertreten ist auch Wien, allerdings in dieser Rangliste auf Platz 121 von 152 berücksichtigten Städten. Graz liegt als zweite österreichische Stadt auf dem 124. Platz.

Diese Städte gelten als besonders sicher

Welche Städte in Europa sind besonders sicher? Laut diesem Ranking gelten San Sebastian, Bern, Zürich und München als besonders sicher.

Das ist die unsicherste Stadt der Welt

Caracas in Venezuela soll die gefährlichste Stadt weltweit sein, gefolgt von. Pretoria, Durban (beide Südafrika) und Port Moresby (Papua Neu Guinea).

Weltweit gaben mehr als 100.000 Menschen für das Ranking an, wie sicher sie sich in ihrer Heimatstadt fühlen. Wichtig zu wissen: Es geht dabei um die subjektive Wahrnehmung der Teilnehmer. Offizielle Statistiken sind in die Wertung nicht eingeflossen.