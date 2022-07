Große Persönlichkeit wird Trainer der Pioneers Vorarlberg

Ein Sensationstransfer gelang den Verantwortlichen der Pioneers Vorarlberg.

Mit Marc Habscheid wird ein großer Name im Internationalen Eishockey an der Bande der Pioneers Vorarlberg stehen. Der 59 jährige stand in seiner NHL Karriere von 1982 bis 1996 bei Topteams wie den Edmonton Oilers, den Minnesota North Stars, den Detroit Red Wings und den Calgary Flames unter Vertrag. Seine ehemaligen Mannschaftskollegen lesen sich wie ein Kader einer Hall of Fame Mannschaft. Wayne Gretzky, Jarri Kurri, Marc Messier, Paul Coffey, Grent Fuhr, Steve Yzerman und Don Jackson sind wohl jedem Eishockeyfan ein Begriff. Marc Habscheid war zum Ende seiner Spielerkarriere auch in Europa engagiert. Beim SC Bern und beim EV Zug in der Nationalliga A in der Schweiz und bei den Augsburger Panthern in der DEL.



Als Trainer hat sich der ehemalige Team Canada Coach neben einem WM Titel, vor allem in der Entwicklung von jungen Eishockeytalenten einen Namen gemacht. Der ehemalige Boston Bruins Assistenztrainer ist für die Pioneers Vorarlberg ein absoluter Glücksgriff und bringt genau die Qualitäten mit, die man in Feldkirch gesucht hat.



Hocherfreut über die Verpflichtung zeigte sich auch Pioneers Sportdirektor Michael Lampert: „Unsere Organisation geht den bekundeten Weg junge Spieler weiter zu entwickeln und da ist Marc mit seiner Vita der absolute Wunschkandidat, um unsere Ziele zu erreichen. Deshalb setzen wir auch bei den Importspielern auf Spieler welche ihren Entwicklungsprozess mit einem Schritt nach Europa fortsetzen wollen.“