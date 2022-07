Zur Heimpremiere kommt der Rekordmeister nach Feldkirch

Der neugegründete Ice Hockey League Klub Pioneers Vorarlberg spielt gegen KAC erstmals in der Vorarlberghalle.

Meister Salzburg bestreitet erstes TV-Spiel

Gleich zum Auftakt der neuen Saison kommt es zu einem absoluten Leckerbissen. Der amtierende Meister EC Red Bull Salzburg trifft auf die Vienna Capitals. Die beiden Liganeulinge Asiago Hockey und Bemer Pioneers Vorarlberg bekommen es mit den Graz99ers respektive dem HCB Südtirol zu tun. Im zweiten TV-Spiel treffen am Sonntag, 18. September die Bemer Pioneers Vorarlberg auf den EC-KAC.



Änderungen am Spielplan noch möglich

Die 14 Teams der ICE Hockey League haben noch bis zum 1. August 2022 Zeit, einzelne Spieltage im beiderseitigen Einverständnis mit der gegnerischen Mannschaft zu verschieben. Spätestens vier Wochen vor Ligabeginn wird schließlich der endgültige Spielplan kommuniziert.



„Road Trips“ und regionale Weihnachtsrunde

Aus logistischen und infrastrukturellen Gründen sind auch für die bevorstehende Saison 2022/23 „Road Trips“ gesetzt. In der Weihnachtszeit gibt es – wie schon in den vergangenen vier Saisonen – aufgrund des dichteren Spielintervalls erneut so viele regionale Paarungen wie möglich.



Gleicher Modus wie vergangene Saison

Wie bereits in der vergangenen Saison, sind auch in der kommenden Spielzeit die Top-6-Teams nach dem Grunddurchgang fix für das Viertelfinale qualifiziert. Die Teams auf den Rängen sieben bis zehn spielen erneut in „Pre-Playoffs“ („best-of-3“) die übrigen beiden Viertelfinal-Teilnehmer aus. Ab dem Viertelfinale werden alle Runden im Modus „best-of-7“ gespielt. Der Champion der Saison 2022/23 steht nach in Summe maximal 419 Spielen fest.



Die ersten beiden Runden im Überblick:

Runde 1:

Fr, 16.09.2022: EC Red Bull Salzburg – spusu Vienna Capitals

Fr, 16.09.2022: Moser Medical Graz99ers – Migross Supermercati Asiago Hockey

Fr, 16.09.2022: Steinbach Black Wings Linz – EC iDM Wärmepumpen VSV

Fr, 16.09.2022: HC TWK Innsbruck – Die Haie – EC-KAC

Fr, 16.09.2022: HCB Südtirol Alperia – Bemer Pioneers Vorarlberg

Fr, 16.09.2022: HK SZ Olimpija Ljubljana – iClinic Bratislava Capitals

Fr, 16.09.2022: HC Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19



Runde 2:

Sa, 17.09.2022: EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19

So, 18.09.2022: Bemer Pioneers Vorarlberg – EC-KAC

So, 18.09.2022: Steinbach Black Wings Linz – Moser Medical Graz99ers

So, 18.09.2022: HC TWK Innsbruck – Die Haie – Migross Supermercati Asiago Hockey

So, 18.09.2022: HC Pustertal Wölfe – EC iDM Wärmepumpen VSV

So, 18.09.2022: spusu Vienna Capitals – iCLinic Bratislava Capitals

So, 18.09.2022: HCB Südtirol Alperia – HK SZ Olimpija Ljubljana



>> Zum gesamten vorläufigen Spielplan der Saison 2022/23 <<