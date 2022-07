Neuer Stürmer aus Kanada für die Pioneers Vorarlberg

Auf der Außenbahn wird ein 23-jähriger Crack auf Torjagd gehen.

Die BEMER Pioneers Vorarlberg haben Jack Jacome für ihre Premierensaison in der Hockey League unter Vertrag genommen. Für den 23-jährigen Kanadier ist es sein erstes Engagement in Europa.



Der in der Nähe von Toronto geborene Forward war zuletzt in der amerikanischen NCAA für die Clarkson University Golden Kights im Einsatz (26G|84A). Vor seinem Wechsel in die amerikanische College-Liga hat der junge Kanadier in der Ontario Junior Hockey League etliche Auszeichnungen für seine Leistungen gesammelt. Nun wagt er den Sprung nach Europa.