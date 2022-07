Champions League Spieler kommt nach Feldkirch

Der Neo-Bundesligaklub Pioneers Vorarlberg setzen künftig auf einen Norweger.

Die Pioneers Vorarlberg können mit dem Norweger Christian Bull den nächsten Neuzugang vermelden.



Der 25 jährige Verteidiger wechselt vom HC Nove Zamky aus der höchsten Slowakischen Spielklasse nach Feldkirch in die ICE Hockey League. Der in Oslo geborene norwegische Nationalspieler hat bereits in der zweithöchsten schwedischen Liga, der DEL und in seiner Heimat beim Traditionsclub Storhamar Erfahrung gesammelt. Bei Storhamar hatte er auch Einsätze in der Champions Hockey League.



Mit seiner internationalen Erfahrung, trotz seines jungen Alters, passt er optimal ins Konzept der Pioneers.