Große Öffnungen ab 5. März: Was Vorarlberger denken und worauf sie sich freuen

Ab 5. März sollen (fast) alle Maßnahmen wegfallen. VOL.AT hat sich in Dornbirn umgehört, was Vorarlberger dazu sagen.

Die meisten Corona-Maßnahmen fallen in Österreich am 5. März. Das hat die Regierung am Mittwoch verkündet. Die Sperrstunde wird aufgehoben, die Nachtgastronomie darf öffnen und die G-Regeln fallen bis auf sensible Bereiche weg. Die FFP2-Maske muss dann nur noch in Öffis, Supermärkten und Co. getragen werden.