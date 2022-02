Das sagt LH Markus Wallner zu den Öffnungsschritten

Interview mit LH Wallner

Wallner mit Kurs zufrieden

Er sei mit dem Ergebnis der Gespräche zufrieden, die Richtung stimme, das Tempo auch. "Bis 5. März werden die Zahlen weiter zurückgehen, dann können wir in der Breite öffnen", sagte Wallner. Allerdings sei die Pandemie noch nicht vorbei, es gelte wachsam zu bleiben. Man habe die Lehren aus den vergangenen beiden Jahren gezogen und werde einerseits die weitere Entwicklung und die Ausbreitung des Coronavirus genau beobachten.

Wallner zur Impfpflicht

Andererseits werde man sich auf den Herbst vorbereiten, sollte möglicherweise erneut geimpft werden müssen. "Der milde Verlauf ist nicht gepachtet", stellte Wallner fest. Daher sei es auch richtig, die Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt beizubehalten. "Es ist zu früh zu sagen, dass wir sie nicht brauchen", so Wallner. In Sachen Teststrategie erwartete Vorarlbergs Landeshauptmann ein Zurückfahren auf das "international Übliche". Gratis-Testungen werde es nach Ende März wohl nur in den behördlich vorgeschriebenen Fällen geben.