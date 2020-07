GNTM-Siegerin Jacky (21) mit lustigem Insta-Pic

"Germany’s Next Topmodel"-Gewinnerin Jacky Wruck (21) zeigt sich auf Instagram von einer ganz neuen Seite.

Damenbärte und beste Freundinnen

Das Bild ist also eine kleine Liebeserklärung an Jackys gute Freundin Anna. Auf dem Selfie posieren die beiden mit Damenbart. Natürlich nur ein Filter. Damit spielt das Model aber auch mit Geschlechtsmerkmalen und Geschlechterrollen. Für die beiden dürfte beim Entstehen des Bildes aber vor allem der Spaß-Faktor im Vordergrund gestanden haben.

In den Kommentaren wird das Bild von Jackys Fans gefeiert: "Ich lach mich schlapp", "Mega lustig", "Witziges Bild", "DIESE Freundschaften sind das was wirklich zählt" oder "Sweet so schöne eine so tolle Freundin zu haben" ist da zu lesen.