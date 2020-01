Gewinner und Verlierer

Christof Bitschi kritisiert die Bundes-FPÖ und Richard Lugner sucht einen neuen Stargast.

Gewinner

Mit seiner klaren Ansage in Richtung Bundes-FPÖ hat Christof Bitschi gesagt, was er vom Besuch von Herbert Kickl bei der AfD hält - ohne dessen Namen allerdings zu erwähnen. "Ich lehne solche Auftritte und Besuche bei ausländischen Parteien ab und würde selbst auch solche Reisen nicht machen", betonte der Vorarlberger Freiheitlichen-Chef. Als Vorarlberger Landesobmann habe er ausreichend Arbeit, dasselbe werde wohl auch für die Vertreter der Bundespartei gelten. "Da braucht es diese zusätzlichen Aufgaben nicht. Sie sind überflüssig wie ein Kropf"

Verlierer

Armer Richard Lugner: Lindsey Vonn hat am Freitag überraschend bekannt gegeben, dass sie doch nicht an der Seite von "Mörtel" am Wiener Opernball teilnehmen wird. Vermutlich hat sie die Pressekonferenz gesehen und die zahlreichen Kommentare im Web gelesen. Den genauen Grund hat sie jedenfalls in einem Tweet an ihre Fans nicht angegeben.