Gewinner und Verlierer

Klaus Gärtner folgt dem Ruf aus seinem Heimatland - Johannes Rauch hat seinen Rüffel von LH Markus Wallner eingefangen.

Gewinner: Gärtner wechselt in die beste Handball-Liga der Welt

Alpla HC Hard verliert seinen Trainer. Klaus Gärtner wird die "Roten Teufel" in Richtung Deutschland verlassen. Der 44-jährige Sportwissenschaftler wird in der stärksten Handball-Liga der Welt bei den Rhein-Neckar Löwen Co-Trainer. Mehr dazu hier lesen!

Verlierer: "Rüffel" für LR Johannes Rauch

Nach seiner scharfen Kritik an Bürgermeister Gottfried Brändle und der Gemeinde Altach hat sich LR Johannes Rauch einen "Rüffel" von Landeshauptmann Markus Wallner eingefangen. "Was man tun muss, ist die Gemeinde und Bevölkerung unterstützen - die brauchen eine gute Verkehrslösung - und nicht ihnen in den Rücken fallen", fand LH Markus Wallner im VOL.AT-Interview klare Worte.