Wallner: "Altach unterstützen - nicht in den Rücken fallen"

Nach der Kritik des Koalitionspartners an der Gemeinde Altach gab es ein klärendes Gespräch. Man sollte eine Verkehrslösung finden, nicht der Gemeinde in den Rücken fallen.

Nach der Kritik des Landesrats Johannes Rauch an der Gemeinde Altach sorgte Landeshauptmann Markus Wallner für reinen Tisch: Nach eigener Aussage gab es ein klärendes Gespräch innerhalb der Landesregierung. Man werde nun geschlossen im Sinne der Rohstoffsicherheit für eine Verkehrslösung eintreten, bevorzugt mit der Asfinag. "Was man tun muss, ist die Gemeinde und Bevölkerung unterstützen - die brauchen eine gute Verkehrslösung - und nicht ihnen in den Rücken fallen", fasst Wallner die Linie des Landes zusammen.

Bitschi kritisiert Rauch-Aussagen

In der Zwischenzeit hatte sich FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi zur Lage in Altach geäußert und sprach von einem "verkehrspolitischen Chaos in der Landesregierung". In einer Aussendung reagiert er auf die Aussagen von Landesrat Rauch: "Was die schwarz-grüne Landesregierung in der aktuellen Diskussion um den Autobahnanschluss für den Kiesabbau in Altach abzieht, ist ein Trauerspiel und für die Altacher Bevölkerung ein Schlag ins Gesicht."