Handball: Trainer Gärtner verlässt Hard

Chefcoach Klaus Gärtner verlässt Handball-Vizemeister Hard nach Saisonende. Der 44-Jährige kehrt nach zwei Saisonen in Vorarlberg als Co-Trainer zu den Rhein-Neckar Löwen in seine deutsche Heimat zurück.

Das gaben die Harder, mit denen Gärtner am 7. Februar als Tabellenzweiter hinter den Fivers Margareten in die Bonusrunde der heimischen Liga startet, am Mittwoch bekannt.