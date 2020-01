Gewinner und Verlierer

"Hallo worum geht's ich bin dagegen", sang schon "Der Junge mit der Gitarre". Mit einer sich spontan gebildeten "Liste" - wie der ORF berichtet - tritt die ehemalige Galionsfigur der Vorarlberger Sozialdemokraten, Arnulf Häfele, bei der Gemeinderatswahl in Hohenems an. "Steinbruch-Gegner" heißt die Liste, die offensichtlich nur ein Thema auf der Agenda hat. Stellt sich nur die Frage: Was macht Arnulf Häfele die anderen fünf Jahre falls er wirklich in die Stadtvertretung einzieht und der Steinbruch kein Thema mehr sein sollte? Im Dezember hatte sich ja schon der amtierende Bürgermeister Dieter Egger gegen eine Erweiterung ausgesprochen.