Geschichte, Natur und Technik: Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten im Bezirk Feldkirch

Von der Schattenburg bis zum Buddhistisches Kloster Letzehof: Im Bezirk Feldkirch kann man viel erleben und bestaunen.

Egal, ob ein Tag voll Ruhe im Kloster oder in der Natur oder eine Reise in die Vergangenheit in einem der beeindruckenden Bauwerke: Der Bezirk Feldkirch bietet einige interessante Ausflugsziele für die ganze Familie. Hier ein paar Ideen und Empfehlungen.