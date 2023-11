60 Jahre tierische Begeisterung: Wie der Wildpark Feldkirch Vorarlberg verzaubert

Der Wildpark Feldkirch feiert sein 60. Jubiläum und lädt Besucher dazu ein, die einzigartige Tierwelt von Vorarlberg zu entdecken und sich von der gemeinschaftlichen Atmosphäre verzaubern zu lassen. Erfahren Sie die bewegende Geschichte des Parks und unterstützen Sie ihn dabei, weiterhin ein Ort der Begegnung mit der Natur zu bleiben.

Inmitten der malerischen Landschaft von Vorarlberg liegt ein Ort, an dem die Freude an der heimischen Tierwelt mit der Gemeinschaft geteilt wird. Der Wildpark Feldkirch , der seit 1963 besteht, feiert in diesem Jahr sein 60. Jubiläum. Ursprünglich von dem Feldkircher Kaufmann und damaligen Bezirksjägermeister Studienrat Karl Lampert gegründet, hatte der Park das Ziel, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, heimische Tiere aus nächster Nähe zu erleben. Doch seine Bedeutung geht weit über Feldkirch hinaus; er ist ein Naturjuwel für ganz Vorarlberg.

Die außergewöhnliche Reise von Felix

Eine Vielfalt an Gefährten: Felix' Tierkollegen

Felix führt uns weiter durch den Wildpark Feldkirch und stellt uns seine zahlreichen Tierfreunde vor. "Hier sind die Auerhühner und Birkhühner, unsere Raufußhühner, die perfekt an die harten Winter angepasst sind. Und dort drüben seht ihr unsere Damhirsche, die seit dem allerersten Tag des Wildparks hier leben. Ach, und darf ich euch unsere klugen Füchse und scheuen Luchse vorstellen? Sie sind Teil der vielfältigen Raubtierfamilie im Park. Der Luchs ist übrigens die größte Raubkatze in Europa!"

Er hüpft weiter und zeigt auf die fröhlichen Zwergziegen und die ruhigen Esel, die in der Nähe grasen. "Oh, und unsere kleinen Minischweine sind auch nicht zu übersehen! Sie sind sowohl in der Wildnis als auch als Haustiere zu finden. Und dann gibt es da noch unsere stolzen Mufflons und die eleganten Sikahirsche… die Liste geht weiter und weiter. Jede Tierart hier hat ihre eigene einzigartige Geschichte und trägt zur bunten Palette des Wildparks bei. Die Wildkatzen, Wildschweine, Rehe, Rotwild, und viele mehr, jeder von uns hat einen Platz in dieser wundervollen Gemeinschaft."