Spirituelle Praxis und Natur pur: Das buddhistische Kloster Letzehof

Die ruhige Lage mitten in der Natur macht das buddhistische Kloster Letzehof zum perfekten Rückzugsort vom Alltagstrubel.

Die ruhige Lage mitten in der Natur macht das buddhistische Kloster Letzehof zum perfekten Rückzugsort vom Alltagstrubel. ©Screenshots Buddhistisches Kloster Letzehof (www.rabten.eu/visitVlbg_de.htm)/Steurer

Die ruhige Lage mitten in der Natur macht das buddhistische Kloster Letzehof zum perfekten Rückzugsort vom Alltagstrubel. ©Screenshots Buddhistisches Kloster Letzehof (www.rabten.eu/visitVlbg_de.htm)/Steurer

Das buddhistische Kloster Letzehof in Frastanz ist ein Ort der Ruhe und Spiritualität, eingebettet in die malerische Natur Vorarlbergs. Hier können Sie an gemeinsamen Meditationen teilnehmen, sich mit den Mönchen austauschen oder einfach nur die Stille genießen.

Inmitten des Rheintals liegt das buddhistische Kloster Letzehof - ein Ort voller Ruhe und Inspiration. Seit seiner Gründung im Jahr 1981 dient es als spirituelles Zentrum für Menschen aus aller Welt.