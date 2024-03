Garten: Hier wird der Kirschlorbeer verboten

Um den Kampf gegen invasive Pflanzenarten zu verstärken, führt die Schweiz ab September 2024 strenge Verbote für den Verkauf, die Einfuhr und Weitergabe bestimmter Arten ein, um die heimische Biodiversität zu schützen.

In Reaktion auf die zunehmende Verbreitung invasiver Pflanzenarten und deren negativen Einfluss auf die heimische Flora und Fauna hat die Schweiz eine signifikante Anpassung ihrer Freisetzungsverordnung vorgenommen. Der Bundesrat kündigte unlängst an, dass ab dem 1. September 2024 der Verkauf, die Weitergabe und die Einfuhr bestimmter invasiver und gebietsfremder Pflanzen verboten sein werden. Diese Maßnahme soll die Ausbreitung dieser Arten in der Umwelt verhindern und potenzielle Schäden minimieren.