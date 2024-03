Mögliche Wolfssichtung in Feldkirch

Ein von einem VOL.AT-User der Redaktion zugeschicktes Video zeigt ein großes Tier am Stadtrand von Feldkirch, das ein Wolf sein könnte. Allerdings könnte es sich auch um einen Wolfshund oder eine andere große Hunderasse handeln.

Ein kürzlich von einem aufmerksamen VOL.AT-User gefilmtes und der Redaktion zugespieltes Video sorgt derzeit für Aufregung in Feldkirch und Umgebung.

Aufgenommen am frühen Montagmorgen direkt am Eingang zur Stadt, könnte das Video die Präsenz eines Wolfes in der Nähe von Feldkirch dokumentieren. Es bleibt jedoch unklar, ob es sich bei dem gefilmten Tier tatsächlich um einen Wolf, einen Wolfshund oder lediglich um einen großen Hund handelt.