Wolf oder Hund? Das sagt Wildbiologe Hubert Schatz zur Sichtung in Feldkirch

Wolf kann nicht ausgeschlossen werden

Hubert Schatz ist Wildbiologe in Vorarlberg. Wie sieht seine Einschätzung aus? "Auf Grund der Qualität des Videos ist keine klare Beurteilung möglich", gibt Schatz gegenüber VOL.AT zu verstehen. Es könnte aber auch Meister Isegrim sein: "Ein Wolf kann nicht ausgeschlossen werden", betont der Wildbiologe.

Wie wahrscheinlich wäre es, dass ein Wolf sich bis nach Feldkirch traut und über die Vorarlberger Straße spaziert? "Im Zuge von Wanderungen der Jungtiere in 'Neuland' ist das keinesfalls auszuschließen, weil sie irgendwann auf Barrieren stoßen und dann unter Umständen die Straße entlang laufen und so auch in Orte gelangen können", gibt der Wildbiologe auf VOL.AT-Anfrage zu verstehen.