Riesen-Kohlrabi mit 10,5 Kilo: "Ein Mords-Gerät und auch saugut zum Essen"

Ein Riesen-Gemüse im Privatgarten

Ein Riesen-Kohlrabi mit einer beachtlichen Größe wurde kürzlich in Laterns geerntet. Katharina Nesensohn, die das Mega-Gemüse mit ihrem Ehemann Günther im heimischen Garten erntete, ist sich sicher: Es handelt sich um eine Seltenheit, dass so ein großer Kohlrabi im Ländle wächst – insbesondere auf rund 1000 Metern Seehöhe.

"Ein Mords-Gerät und auch saugut zum Essen"

"Es war ein Mords-Gerät und auch saugut zum Essen für die Größe", erklären die Nesensohns gegenüber VOL.AT. Normalerweise werden Kohlrabis holzig, wenn sie lange gelagert werden oder eine gewisse Größe erreichen. Das sei überhaupt nicht der Fall gewesen, schildern die stolzen Gärtner. "Den Großteil haben wir gegessen und dann haben wir noch was eingefroren. Es war wirklich gut", schildern sie. Der Riesen-Kohlrabi wurde zu einem feinen Gemüse verarbeitet.

70 Zentimeter Umfang und 10,5 Kilogramm Gewicht

Das Geheimnis des Riesen-Kohlrabi: Hochbeet und viel Liebe

Gewachsen ist das Gemüse im heimischen Garten. "Wir haben letztes Jahr ein 34-Meter langes Hochbeet angelegt", verdeutlichen die Laternser gegenüber VOL.AT. "Dort haben wir jetzt das erste Mal alles angepflanzt, unter anderem auch diesen Kohlrabi." Aus einem herkömmlichen Setzling wurde schließlich dieser große Riese. "Da haben wir gesagt, wir lassen ihn einfach wachsen", verrät das Rentner-Ehepaar. Es handle sich um die größte Ernte aus dem Beet. Kohlrabi, Karotten und Co. wurden gemeinsam gesetzt, ein Spezialdünger kam nicht zum Einsatz. "Ich weiß auch nicht, warum das so ausgeschossen ist", meinen sie.

Das neu angelegte Beet hat sich bewährt. "In diesen Hochbeeten funktioniert das hammermäßig", ist sich das Paar einig. "Wir hatten heuer Gemüse, das hätte fast fürs ganze Land gereicht." Nahezu täglich arbeiten Günter und Katharina Nesensohn im heimischen Garten. Es sei zwar viel Arbeit, aber es sei auch schön und das Ergebnis gut, erklären sie. "Du bist wirklich jeden Tag im Garten und schaust zum Hochbeet, sonst wuchert es", geben sie zu verstehen.

