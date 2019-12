Gaming-Nostalgie mit „Bubble Bobble 4 Friends“

Retro-Abenteuer mit Blasedrachen: Das neue Remake für die Switch belebt den Koop-Hit aus den 80ern wieder.

Taito hält sich mit „Bubble Bobble 4 Friends“ an die bewährte Erfolgsformel, schleift den Gaming-Diamanten aber hier und da noch. Das betrifft nicht nur die überarbeitete Grafik. Auch die Geschichte wurde angepasst: Diesmal dreht sich's um Spielzeugdrachen und einen fiesen Zauberer in einem Kinderzimmer. Die Drachen speien aber immer noch Seifenblasen und müssen bildschirmgroße Level von feindlichem Getier freimachen, leider sind's aber statt 100 nur 50 Level, neuerdings dafür in 2,5D.