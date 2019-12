Gewaltfreie Games zu Weihnachten

Die „friedlichsten“ Games zum Weihnachtsfest schenken

1. Just Dance 2020

2.F1 2019 Legends Edition

3.Spintires: Mudrunner – American Wilds

4. Landwirtschaftssimulator 19 Platinum Edition

5. FAR: Lone Sails

Wer hat‘s erfunden? Die Schweizer! In diesem post-apokalyptischen (aber zombiefreien!) Abenteuerspiel reist man in einer Mischung aus Lokomotive und Segelboot durch einen leeren, ausgetrockneten Ozean, immer auf den Spuren einer einstmals blühenden Gesellschaft. Dabei repariert und verbessert man sein Gefährt, regelt die Treibstoffzufuhr und die Geschwindigkeit, um Streckenhindernisse und Naturgewalten bezwingen zu können.

6. Planet Zoo

7. Doraemon: Story of Seasons

In diesem zauberhaft gezeichneten Game gilt es, eine zerstörte Farm wiederaufzubauen. Dazu freundet man sich mit den Dorfbewohnern an und geht auf Entdeckungsreise. Mit den geheimen Apparaten von Katzen-Roboter Doraemon, macht man die Arbeit auf der Farm noch magischer! Ab 0 Jahren.

8. Lost Ember

In der Rolle eines Wolfs erkundet man eine bezaubernde Welt, in der die Natur sich die Ruinen einer alten Kultur zurückerobert hat. Die Reise führt über das Land, ins Wasser und in die Luft. Denn: Jedes Tier, auf das man trifft, kann „übernommen“ werden, um die Welt aus völlig neuen Perspektiven zu sehen. Als Papagei fliegt man beispielsweise durch gewaltige Schluchten, als Fisch taucht man in tiefe Gewässer.