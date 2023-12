Game Awards 2023: Das ist das Spiel des Jahres

"Baldur's Gate 3" von Larian Studios: Das epische Rollenspiel begeisterte mit seiner technischen Brillanz und setzte sich gegen starke Konkurrenten durch.

Hochwertige Produktion und technische Brillanz

"Baldur's Gate 3" überzeugte die Jury und das Publikum gleichermaßen und setzte sich gegen starke Konkurrenten wie "Alan Wake 2", "Marvel's Spider-Man 2", "Resident Evil 4", "Super Mario Bros. Wonder" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" durch. Mit seinen tiefgreifenden Dungeons & Dragons-Systemen, kombiniert mit technischer Brillanz, hat es nicht nur Fans klassischer Rollenspiele, sondern auch ein breiteres Publikum begeistert.