Für Kurzentschlossene: Diese Skigebiete haben den letzten Tag offen

Mit dem Ende der Osterferien schließen auch die ersten Skigebiete.

Ostermontag letzter Tag

Am Ostersonntag beendete bereits das Skigebiet Diedamskopf seine Saison, am Montag bestreiten noch Brandnertal, Hochjoch und Kristberg den letzten Tag bevor es in die Vorbereitungen für den Sommer geht. Während am Kristberg kaum noch Schnee liegt, werden im Brandnertal am Berg noch 95 Zentimeter gemessen - eine Talabfahrt ist aber nicht mehr möglich.