Dynamic Pricing: So viel kostet eine Skitageskarte in Vorarlberg

Samstage teurer

Wer kurzfristig auf die Piste will, muss aber - besonders an den Wochenenden - tiefer in die Tasche greifen. Bereits an den vergangenen Wochenenden stiegen die Kartenpreise - teuer wurde es besonders am Samstag. Wer morgen, Samstag 4. März, auf die Piste möchte, muss (Stand Freitag, 3. März. 14 Uhr) in der Silvretta Montafon 69 Euro (Tageskarte Erwachsener) hinblättern. Im Brandnertal und am Golm sind es 61,50 Euro, in Gargellen 59,50 Euro. Tageskarten unter der Woche sind deutlich günstiger.