Das kosten Ski-Tageskarten diesen Winter in Vorarlberg

Die Preise für die kommende Saison stehen nun fast überall fest: Durchschnittlich acht Prozent mehr zahlt ein Gast für Tages- und Saisontickets in der Wintersaison 2022/23.

Am günstigsten Skifahren kann man dieses Jahr zum Beispiel in Reuthe für zehn Euro oder in Gurtis-Bazora für 21 Euro. Auch andere kleinere Skigebiete bieten Tageskarten unter 25 Euro an.