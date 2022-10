Skifahrer profitieren von neuem Preissystem

Wie im Hotel oder bei der Airline: Wer früh bucht hat einen Vorteil. Die Bergbahnen Montafon Brandnertal führen Dynamic Pricing ein.

Familien profitieren

Skifahren wird damit an vielen Tagen – etwa bei geringer Auslastung unter der Woche – günstiger. Generell gilt: Wer früher bucht, ist preislich im Vorteil. Wem volle Flexibilität wichtig ist, kann weiterhin spontan an der Kassa sein Skiticket kaufen, dann zu höheren Preisen. Vor allem Familien werden in Zukunft vom neuen Preismodell profitieren. „Unsere Erfahrung zeigt, dass Skiurlaube vor allem mit der Familie im Voraus geplant werden. Skipässe sollen dann künftig bereits gemeinsam mit der Unterkunft gebucht werden. Familien können so vom Frühbucher-Bestpreis klar profitieren“, so Markus Burtscher, Geschäftsführer Golm Lünersee Tourismus. Thomas Lerch, Geschäftsführer der Gargellner Bergbahnen ergänzt: „Das bisherige Preismodell war sehr starr und wenig nachfrageorientiert. Wir haben im April Preise festgelegt, die dann ein Jahr lang halten mussten, ohne dass wir auf aktuelle Faktoren eingehen konnten. Durch die Steuerung des Preises über die Nachfrage können wir die Auslastung jetzt optimieren. So wird Skifahren in Nebensaisonen und unter der Woche deutlich attraktiver und das Bergerlebnis insgesamt noch schöner.“ Durch den neu gestalteten Webshop wird der Online-Kartenkauf zudem noch einfacher und kundenfreundlicher. Das reduziert die Anstehzeiten und entlastet die Kassen vor Ort.