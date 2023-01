Frittierte "Kässpätzle-Bites": Würden Sie das essen?

Eine bekannte Fast-Food-Kette setzt im Rahmen ihrer Hütten-Wochen frittierte "Kässpätzle-Bites" auf die Speisekarte.

Frevel oder Innovation?

Kässpätzle-Frevel oder großartige Idee? In den sozialen Netzwerken scheiden sich die Geister. "Richtig pervers", meinen die einen, "Schmeckt Bombe", finden hingegen andere. Eine Innovation sind die Kässpätzle-Nuggets jedenfalls nicht, so biete die Nova Stoba in Gaschurn bereits seit 2014 "gebackene Keesknöpfli" an. Die altbekannte Vorarlberger Diskussion, wie "körige Kässpätzle" gemacht werden - und wie sie genannt werden -, ist damit nicht erst seit den Hütten-Wochen beim goldenen M um eine Facette reicher.