Türkei trifft Ländle: Wo es Döner mit Kässpätzle gibt

Zu Dönerfleisch gehört ganz klassisch Salat und Fladenbrot. Warum nicht Kässpätzle dazu servieren? Ein Gastronom wagt die ungewöhnliche Kombi.

Cengiz Hazir vom "Karakter Kebab Steakhaus" in Dornbirn hat seit kurzem ein ganz neues Gericht auf der Karte. Döner mit Kässpätzle. Das gab's in dieser Kombination in Vorarlberg noch nie. Die Idee kam dem gebürtigen Dornbirner mit türkischen Wurzeln ganz spontan: "Jeder mag Kebab und jeder mag Knöpfle. Warum können wir das nicht zusammen machen?", verdeutlicht er. Er kombinierte Bregenzerwälder Kässpätzle mit Original-Döner, wie es in der Türkei gibt. Der etwas andere Vorarlberger Dönerteller war geboren.