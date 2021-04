Käsknöpfle oder Kässpätzle: Das sagen die VOL.AT-User

Wie muss es richtig heißen? Vorarlberger Käsknöpfle oder doch Kässpätzle? Das Ergebnis der VOL.AT-User-Umfrage gibt Klarheit.

Der Großteil sagt Käsknöpfle

Ergebnisse im Detail

Von insgesamt 4.945 Usern stimmen 3.121 für Käsknöpfle. Je nach Bezirk sind die Ergebnisse unterschiedlich. In Bludenz, Feldkirch und Dornbirn liegen die Käsknöpfle laut der User-Umfrage ganz klar vorne. Nur in Bregenz sagt man eher Kässpätzle, wobei das Ergebnis knapp ausfällt.

Rund 63 Prozent der Umfrageteilnehmer sind sich sicher: Es muss Käsknöpfle heißen. In Bludenz (68 Prozent) und Dornbirn (64 Prozent) "gewinnen" mit 68 Prozent die Kässpätzle. Am eindeutigsten ist das Ergebnis in Feldkirch: Dort sagen 77 Prozent Kässpätzle. 53 Prozent der Bregenzer User stimmt ebenfalls für Spätzle.