Ferienstart in Süddeutschland: Größte Reisewelle rollt an

Das kommende Wochenende bringt den Schülerinnen und Schüler aus den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg den Beginn der Sommerferien.

Stau-Spots in Vorarlberg

Sehr wahrscheinlich wird am Samstag wieder die meiste Geduld gefragt sein. In Vorarlberg werden die bekannten Verkehrs-Hotspots betroffen sein. Etwa die Baustellen auf der A14 (besonders bei Dornbirn), der Pfändertunnel und indiesem Sommer speziell die S16 und die Strecke über den Arlberg, da der Arlbergtunnel für Sanierungsarbeiten gesperrt ist.

Samstag ist Hauptreisetag

Der Ferienauftakt in Bayern und Baden-Württemberg bedeutet für rund 3,1 Millionen Schülerinnen und Schüler sechs schulfreie Wochen. Viele davon werden diese teilweise am Mittelmeer, in Österreich und den östlichen Nachbarstaaten verbringen. "Daher wird am Hauptreisetag, dem Samstag, eine Reisewelle auf den Transitrouten im Süden, Westen und teilweise auch im Osten rollen", hieß es am Dienstag in einer Aussendung.