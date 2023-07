Preisvergleich: An diesen beliebten Urlaubsorten in Europa finden Sie das günstigste Eis.

In diesen Urlaubsländern ist das Eis am günstigsten!

Was wäre ein Sommerurlaub ohne ein leckeres Eis? Doch in welchen Urlaubsländern ist eine Kugel Eis aktuell am günstigsten? Wir verraten es Ihnen!

Sonne, Strand, Stadtbummel - eines darf im Urlaub aber auf keinen Fall fehlen: Ein leckeres Eis!

Große Preisunterschiede

Reiseexperten der Buchungsplattform Omio haben in einer Studie die Preise für eine Kugel Eis in beliebten Urlaubsregionen verglichen, mit erstaunlichen Preisunterschieden: Der durchschnittliche Preis für eine Kugel Eis liegt in den beliebten europäischen Urlaubsdestinationen zwischen 47 Cent in der Türkei und bis zu 3,30 Euro in Frankreich, wo die kleine Abkühlung für zwischendurch somit bereits zum Luxus wird.

Hier die Ergebnisse des Preisvergleichs an 75 europäischen Stränden in 20 der beliebtesten Urlaubsländer:

Hier gibt es das günstigste Eis:

der eindeutige Gewinner: Hier kostet eine Kugel Eis durchschnittlich 0,47 Euro. Die drei günstigsten Orte für Eis befinden sich laut der Studie alle in der Türkei: Das günstigste Eis findet man in Alanya mit circa 0,12 Euro pro Portion, in Amasra am Schwarzen Meer kostet das Eis umgerechnet etwa 0,28 Euro und in Bodrum 0,49 Euro. Neben der Türkei haben es auch Albanien, Marokko, Bulgarien und Polen unter die Top 5 geschafft: Hier kostet eine Kugel Eis einen Euro oder weniger. In einzelnen Urlaubsregionen anderer Länder, wie etwa auf Formentera in Spanien, bekommt man eine Kugel Eis ebenfalls für weniger als einen Euro.



Hier gibt es das teuerste Eis:

kostet eine Kugel Eis mittlerweile zwischen zwei Euro in Ravenna und 3,50 Euro an der Amalfiküste. Damit landet Italien mit einem Durchschnittspreis von 2,71 Euro als eines der teureren Länder auf Platz 16. Spitzenreiter unter den Ländern mit den teuersten Eiskugeln ist im Preisvergleich von Omio übrigens Frankreich: Hier kostet eine Kugel Eis am Meer durchschnittlich rund 3,30 Euro. In Toulon muss man für eine Kugel Eis sogar ganze 4,70 Euro bezahlen. Das günstigste Eis in Frankreich findet man laut der Studie auf Korsika und in der Hafenstadt Saint Malo in der Bretagne: Hier kostet eine Kugel Eis jeweils etwa 2,50 Euro.

