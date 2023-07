Waldbrände: Sollte man den Urlaub jetzt stornieren?

Klaus Herburger im Gespräch

Norden weitgehend unberührt

Für Reisebüro-Sprecher Klaus Herburger ist eines klar: Die Sicherheit der Kunden hat oberste Priorität. Diejenigen, die bereits in den betroffenen Gebieten waren, wurden evakuiert, wie er erklärt. Der Geschäftsführer von Herburger Reisen berichtet, dass alle seine Kunden aus dem südlichen Teil der Insel evakuiert und in den Norden gebracht wurden. Während einige Gäste auf die Nachbarinsel Kos verlegt wurden und dort untergebracht sind, warten andere noch auf ihren Rückflug. Die Kunden im Norden der Insel seien hingegen weitgehend von den Feuern unberührt.

"Situation ist nicht einfach"

"Wir haben mit allen Kunden Kontakt", erklärt Klaus Herburger gegenüber VOL.AT. Diejenigen, die vom Süden in den Norden verlegt wurden, würden alle zurückgeflogen. Auch die Kunden auf Kos würden in den nächsten Tagen zurückfliegen. "Die Situation ist nicht einfach für die Kunden, auch für die Veranstalter nicht, und wir hoffen, dass das Ganze nicht noch ärger wird", betont er.

Natürlich würden auch Reisen storniert, vor allem Abreisen für Dienstag bis hin zum 26. und 27. Juli. "DERTOUR" habe bis zum 29. Juli alle Reisen von Rhodos in den Süden storniert. "Die Flüge werden benötigt, um zu evakuieren", verdeutlicht der Reisebüro-Betreiber. Kunden sollen in keine Region kommen, in der es unsicher sei, so Herburger. Daher werde man so handeln, wie die Veranstalter vorschlagen.