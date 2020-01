Fahrerflucht nach Skiunfall mit 10-jährigem Mädchen

Skiunfall am Golm: Die unbekannten Unfallbeteiligten und Zeugen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Schruns in Verbindung zu setzen.

Am Donnerstag um ca. 11.30 Uhr fuhr ein 10-jähriges Mädchen im Schigebiet Golm auf der roten Piste 9 mit ihren Skiern in Richtung Talstation der Rätikonbahn. Ca. 150 Meter oberhalb der Talstation kollidierte sie im Bereich „Hagelgraben“ mit einem unbekannten Snowboarder. Beide kamen dabei zu Sturz und das Mädchen blieb an der Unfallstelle liegen.