Ex-MMA-Kämpferin: Keine blutige Nase mehr und mehr Geld auf dem Konto

Die einstige MMA-Kämpferin Paige VanZant hat sich einen erfolgreichen Weg als Influencerin und Erotik-Darstellerin geebnet.

Paige VanZant, die einst im MMA-Oktogon für Furore sorgte, hat sich nun eine neue Einnahmequelle erschlossen. Die 29-jährige Amerikanerin erfreut sich nicht nur bei Kampfsport-Enthusiasten großer Beliebtheit, sondern hat auch eine stattliche Online-Gemeinde mit über 3,2 Millionen Followern auf Instagram. Bekannt wurde sie darüber hinaus durch ihre Teilnahme an "Dancing with the Stars".

Neben ihren sportlichen Erfolgen hat VanZant eine Seite auf OnlyFans eingerichtet, was bei einigen ihrer Fans für Kontroversen sorgte. Trotz wiederholter Kritik in den sozialen Medien, die sie offen in Podcasts thematisierte, lässt sie sich nicht beirren. "Ich war nervös wegen des Stigmas, aber jetzt fällt es mir schwer, mich davon zu lösen", äußerte sie und demonstriert damit ihre kämpferische Einstellung.

In einem Instagram-Video würdigte sie nicht nur ihre Vergangenheit, sondern zeigte sich auch selbstbewusst über ihren gegenwärtigen Weg und teilte eine klare Botschaft an ihre Kritiker. Dieser selbstbewusste Umgang mit Kritik fand Anklang bei ihren Fans und wurde auch von der Box-Weltmeisterin Ebanie Bridges gelobt.

Wirtschaftlich hat sich der Schritt in das Erotik-Business für VanZant gelohnt. "OnlyFans ist definitiv meine größte Einnahmequelle", verriet sie im "Only Stans"-Podcast von Barstool Sports. "Alles in allem würde ich sagen, dass ich innerhalb von 24 Stunden mit OnlyFans mehr Geld verdiene als in meiner gesamten Kampfkarriere zusammen." Nach ihrem letzten UFC-Kampf im Juli 2020 und weiteren Auftritten bei der Bare Knuckle Fighting Championship, scheint sie nun auch finanziell eine neue Kampfarena gefunden zu haben.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.