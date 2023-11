Eveline Höblers ungeklärter Tod: "Aktenzeichen XY" sucht nach Antworten aus der Vergangenheit

Über 37 Jahre nach dem mysteriösen Tötungsdelikt an Eveline Höbler im Januar 1986 in Veitshöchheim erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise durch die Vorstellung des Falls in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ am Mittwoch.

Am Morgen des 24. Januars 1986 stieß ein Spaziergänger nahe einer Bundeswehr-Kaserne am Ortsrand von Veitshöchheim auf die Leiche der 24-jährigen Eveline Höbler. Die junge Frau, die in einer Schokoladenfabrik arbeitete und seit ihrer Scheidung zwei Jahre zuvor als "allein, unauffällig bis zurückhaltend" beschrieben wurde, wies mehr als 30 Messerstiche auf. Ihr Wohnort und Arbeitsstätte befanden sich nur wenige Autominuten vom Tatort entfernt.

Letzte bekannte Bewegungen des Opfers

Am Vorabend der Tat besuchte Eveline Höbler ein Kino und fuhr anschließend mit einem Bus vom Hauptbahnhof Würzburg nach Veitshöchheim. Obwohl sie zunächst ihre Wohnung erreichte, verließ sie diese später am Abend erneut. Ihr Ziel ist bis heute unbekannt.

Neue Ermittlungen seit 2022

Seit Ende 2022 wird der Fall mit erneuertem Eifer untersucht. Dabei werden auch die Spuren und Asservate aus der Tatzeit mit modernen Methoden bewertet. Unter anderem konnte eine DNA-Spur des möglichen Täters mit heutigen Technologien ausgewertet werden, wodurch bereits eine Vielzahl an Personen aus dem Umfeld des Opfers überprüft und ausgeschlossen werden konnte.

Belohnung für zielführende Hinweise

Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Würzburg haben eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen. Mit der Vorstellung des Falls im Fernsehen erhoffen sich die Ermittler, Zeugen zu finden, die sich durch die Sendung an relevante Beobachtungen erinnern können.

