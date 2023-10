Cold Case aus dem Jahr 1997: Wer ist die unbekannte tote Frau aus dem Schwarzwald?

Cold Case-Rätsel aus dem Jahr 1997: Wer ist die unbekannte Tote, die im Schwarzwald gefunden wurde? Joggerin entdeckte grausigen Fund nahe des Wanderparkplatzes "Weißenbach". Der Fall wird am Mittwoch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" ausgestrahlt.

Im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne der niederländischen, belgischen und deutschen Polizeibehörden bittet die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und das Kriminalkommissariat Lörrach (Polizeipräsidium Freiburg) erneut um die Mithilfe der Bevölkerung. Am Donnerstag, den 24.07.1997, wurde in der Nähe des Wanderparkplatzes "Weißenbach" bei Todtnau (Landkreis Lörrach) eine unbekannte und teilweise verbrannte weibliche Leiche in einem Erdaushub aufgefunden. Im Nahbereich der Fundörtlichkeit wurde ebenso eine Bauschaufel festgestellt.