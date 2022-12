Toter nach 65 Jahren identifiziert: "Boy in the Box" hat einen Namen

Bei einem der ältesten ungelösten Mordfälle in der Geschichte der US-Metropole Philadelphia haben die Ermittler nach über 65 Jahren einen möglicherweise entscheidenden Fortschritt gemacht.

Die Polizei identifizierte den 1957 gefundenen Kinderkörper als den von Joseph Augustus Zarelli, wurde am Donnerstag mitgeteilt. Als "The Boy in the Box" wurde der Fall bekannt, als Zarelli in einer damals ländlichen Gegend außerhalb von Philadelphia tot in einem Pappkarton gefunden wurde.