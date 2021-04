Evangelische Pfarrgemeinde: Regenbogenfahne beschädigt

Der evangelische Pfarrer Ralf Stoffers zeigt sich sehr betroffen: "Wo Argumente fehlen ist Weg zur Gewalt nicht weit".

"Für einen weltoffenen Glauben"

Stoffers zeigte sich von dem Gewaltakt sehr betroffen: "Es ist das alte Lied: wo Argumente fehlen, ist der Weg zur Gewalt nicht weit." Seine Gemeinde werde dem aber nicht nachgeben: "Wir sind solidarisch mit allen, die hinter den Anliegen stehen, die die Regenbogenfahne symbolisiert." Mancstehe "für einen weltoffenen Glauben und ein – auch in sexueller Hinsicht – vielfältig-buntes Leben". Jetzt werde geprüft, ob die beschädigte Fahne in ihrer Halterung belassen werden könne. Dann kann sich Stoffers durchaus vorstellen, sie "auch als Mahnmal hängen zu lassen". In Vorarlberg waren im letzten Monat bereits in Feldkirch und Hard Regenbogenfahnen vor römisch-katholischen Kirchengebäuden auf ähnliche Weise beschädigt worden.