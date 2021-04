Challenge: Pro entwendete Fahne gibt es zwei neue Flaggen

"D' Eisprinza z' Bludaz" haben zu einer besonderen Challenge aufgerufen: Für jede Regenbogenfahne, die bei ihnen entwendet wird, werden zwei weitere gekauft und gemeinsam mit dem Verein "GoWest" in Vorarlberg verteilt.

"Gestern haben wir an der Eisdiele eine Regenbogenfahne aufgehangen um ein Zeichen für Toleranz, Mitmenschlichkeit, Frieden und gegen Diskriminierung zu setzen. Täglich kommen neue Regenbogenfahnen in ganz Vorarlberg hinzu. Leider werden viele davon in der Nacht entwendet. So ist es auch bei uns passiert. Heute am Morgen haben wir festgestellt, dass unsere Fahne entwendet wurde.



Wir fühlen uns herausgefordert und so haben wir uns das Projekt 'Regenbogen-Hydra' ins Leben gerufen."