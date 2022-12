Emser "Schimmelhaus": Vor zehn Jahren das gleiche Spiel

"Feuchtigkeit, in Wohnzimmer und Küche deutliche Spuren von Nässe"

"Das Thema Feuchtigkeit war damals schon omnipräsent. Gerade in Wohnzimmer und Küche entdeckte ich deutliche Spuren von Nässe. Und die in die Jahre gekommene Heizung sowie das Gebaren der Besitzer sorgten schließlich dafür, dass wir den Mietvertrag aufgekündigt haben und ausgezogen sind."

Durchgeschmorter Brenner in der Heizung und Albtraum-Nacht

Denn in einer kalten Nacht im Frühjahr 2012 erlebte die Familie einen wahren Alptraum. Aufgeweckt durch dicken Rauch, der im ganzen Haus stand, verließ die alleinerziehende Mutter gemeinsam mit ihren drei Kindern in Panik das Gebäude. Glücklicherweise konnte die Familie das Haus frühzeitig verlassen und die Floriani-Jünger alarmieren. Sonst wären sie wohl nicht mehr am Leben. Die Feuerwehr fand daraufhin einen durchgeschmorten Brenner in der Heizung.