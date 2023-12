Einfach irre! Hitzerekord im Dezember - hier hat es unglaubliche 29,9 Grad!

Neuer Hitzerekord im Dezember 2023: Das Thermometer erreicht in Málaga unglaubliche 29,9 Grad Celsius.

Während Menschen in Málaga am Strand Beachvolleyball spielen und die ungewöhnlich warmen Sonnenstrahlen genießen, schreibt die Stadt Klimageschichte. Mit 29,9 Grad Celsius hat Spanien einen neuen Hitzerekord für einen Dezember erlebt. Diese außergewöhnlich hohen Temperaturen, gemessen vom nationalen Wetterdienst Aemet, sind nicht nur ein Grund zur Freude für Sonnenanbeter, sondern auch ein deutliches Zeichen für den fortschreitenden Klimawandel.

Beachvolleyball-Spaß am Strand von Malaga - und das im Dezember!

Beachvolleyball-Spaß am Strand von Malaga - und das im Dezember!

Beachvolleyball-Spaß am Strand von Malaga - und das im Dezember!

Málaga löst Granada als Rekordhalter ab

Die südspanische Stadt Málaga, bekannt für ihre malerischen Strände am Mittelmeer, erlebte diesen historischen Temperaturanstieg. Dies übertrifft den vorherigen Rekord von 29,4 Grad, der 2010 in Granada, ebenfalls in der südlichen Region Andalusiens, verzeichnet wurde.