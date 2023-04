Heiße Diskussionsrunde mit Klima-Aktivistin und JVP

Zu einer Live-Diskussion standen sich am Donnerstag Klima-Aktivistin Marina Hagen-Canaval und JVP-Obmann Raphael Wichtl im "Vorarlberg LIVE"-Studio gegenüber.

Der Klimaprotest am Mittwoch sorgt immer noch für viel Wirbel und Diskussionsstoff. Der Klebe-Protest der Aktivisten ist auf einige Kritik gestoßen. Unter anderem auch von der Jungen Volkspartei Vorarlberg. Der Landesobmann Raphael Wichtl hat die Letzte Generation zum gemeinsamen Klimaschutz unter dem Motto „Bäume pflanzen statt Straßen kleben“ eingeladen. Diese Aussage ließ Klimaaktivistin Marina Hagen-Canaval nicht so stehen und lud den Landesobmann zu einem Streitgespräch in der Sendung Vorarlberg LIVE.