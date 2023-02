Elternwerden als Klimakiller?

Melanie hat große Bedenken in Sachen Kinder bekommen.

Auch Melanie ist sich über die aktuelle Situation bewusst. „In meinem Alter und bei dem mit was wir aktuell zu kämpfen haben, sprich Krieg und Inflation, kann man sich selbst kaum über Wasser halten. Unter diesen Umständen würde ich kein Kind in die Welt setzten, wenn ich mich nicht dafür sorgen kann.“

Lenkt von eigentlichem Problem ab

Doch darüber, ob keine Kinder die richtige Maßnahme sind, um den Klimawandel zu stoppen, lässt sich streiten. KlimaexpertInnen appelieren in der Hinsicht. Die Forderung, weniger oder gar keine Kinder zu bekommen, lenke nur von dem eigentlichen Problem ab: Der fossile Lebensstil und das unüberlegte Konsumverhalten. Selbst wenn sich die Geburtenrate halbieren würde, wäre der CO2-Ausstoß mit dem gelebten Lifestyle immer noch zu hoch. Um das Klima zu stabilisieren, müssten wir Faktoren wie den Fleischkonsum oder den Flugverkehr eindämmen.

Leben noch lebenswert?

Die Zukunft mag nicht gerade prickelnd aussehen. Viele junge Menschen zweifeln deshalb an der Entscheidung, ob sie das Kinder kriegen verantworten können. Aber nicht nur das Umfeld hat einen Einfluss auf diese Entscheidung. Themen wie Karriere, Selbstverwirklichung und Reisen erreichen eine immer höhere Priorität. Melanie betont in der Hinsicht: „Man kann auf jeden Fall ohne Kinder glücklich werden. Das muss man auf seinen eigenen Lebensplan abstimmen.“ In die Zukunft blickt sie trotz Krisen hoffnungsvoll. Sie ist sich sicher: „Im Leben gibt es immer Höhen und Tiefen und man muss einfach alles daran setzen, um das Beste daraus zu machen.“ Ob nun Kinder kriegen oder nicht, das müsse jeder für sich selber entscheiden. Jemanden belehren oder ihm etwas verbieten, nur weil sich die Person für oder gegen Kinder entscheidet, möchte Melanie auf keinen Fall.